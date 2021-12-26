​Петржела считает, что «Зенит» не заметит ухода Дзюбы и Азмуна

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе из клуба Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. В последние годы форварды сделали много результативных действий, однако Петржела считает, что их уход не отразится на команде.

«Если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба», - поделился своими мыслями Петржела, давая комментарий для sport24.

Экс-наставник питерского клуба отметил, что в составе «Зенита» и без Азмуна и Дзюбы хватает игроков высокого уровня, а бюджет клуба позволяет рассчитывать на хороших новичков.

Стоит сказать, что действующие контракты Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна рассчитаны до конца текущего сезона.