​Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о нежелании Семака оставлять Дзюбу в команде

Будущее Артёма Дзюба остаётся предметом обсуждений, поскольку нынешний контракт форварда с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Появляются сообщения о том, что рулевой питерской команды Сергей Семак не хочет, чтобы трудовое соглашение с Артёмом Дзюбой было пролонгировано.

Александр Медведев, являющийся генеральным директором «Зенита», назвал эту информацию «слухами», отметив, что такие слухи клуб оставляет без комментариев. Слова Медведева приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» лидирует в чемпионате России после первой части сезона, опережая «Динамо» на два очка. Артём Дзюба в 17 играх текущего сезона Премьер-лиги забил 10 голов.