Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы

26 Декабря 2021 • 13:57 Комментировать

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до завершения текущего сезона. Поговаривают, что трудовое соглашение может быть пролонгировано автоматически, если форвард проведёт определённый процент игрового времени. Комментарий на этот счёт для «Спорт-Экспресса» дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы», - сказал Медведев. Он добавил, что в настоящий момент обсуждать контракт Артёма Дзюбы не имеет смысла.

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 поединка во всех турнирах. В них форвард записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных пасов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Петржела считает, что «Зенит» не заметит ухода Дзюбы и Азмуна
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы
13:24 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» планируют обсудить с фанатами внедрение Fan ID
11:56 · Россия. Премьер-лига
«Лион» готов заплатить за Азмуна 3 млн евро, «Зенит» хочет больше слухи
11:41 · Россия. Премьер-лига
​Савин согласился объяснить, что такое «чег фаевы» бесплатно 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» нацелился на форварда из Чехии
10:12 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев сделал предложение своей девушке 2 фото
09:08 · Россия. Премьер-лига
​«Реал» не делал предложения Захаряну 1
25 Декабря
23:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры обвинил игрока в непрофессионализме 1 эксклюзив
23:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Рубин» готов заплатить за Дзюбу 3
22:21 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Дзюба везде сможет пробиться в сборную 1
21:11 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев: «Сергеев – это не равноценная замена Дзюбе» 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом Дзюбы 3
18:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун оказался в сборной года Азии по версии IFFHS 1
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава 1
Все новости
Рекомендуем