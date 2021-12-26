​Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до завершения текущего сезона. Поговаривают, что трудовое соглашение может быть пролонгировано автоматически, если форвард проведёт определённый процент игрового времени. Комментарий на этот счёт для «Спорт-Экспресса» дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы», - сказал Медведев. Он добавил, что в настоящий момент обсуждать контракт Артёма Дзюбы не имеет смысла.

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 поединка во всех турнирах. В них форвард записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных пасов.