​В «Зените» планируют обсудить с фанатами внедрение Fan ID

С лета приобрести билет на футбольный матч Премьер-лиги России можно будет только при наличии так называемого паспорта болельщика – Fan ID. Активные фанаты многих клубов России выступили против этой системы, считая, что власти просто стремятся тотально контролировать представителей среды болельщиков.

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита, сказал ТАСС, что после зимней паузы клуб обсудит Fan ID c болельщиками. Медведев отметил, что этот вопрос требует изучения.

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» объявило, что его представители оформлять Fan ID не будут в знак протеста.