Сердара Азмуна слухи давно связывают с интересом из «Лиона». Журналист Себастьян Дени на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что французский клуб готов заплатить за форварда «Зенита» 3 миллиона евро. Впрочем, «сине-бело-голубых» такое предложение не устраивает - они хотят получить за Азмуна больше.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Сердара Азмуна в 25 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

Сердар Азмун в сезоне 2021/2022 провёл за «Зенит» во всех соревнованиях 21 матч. В них иранец записал на свой счёт 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.