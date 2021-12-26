​Савин согласился объяснить, что такое «чег фаевы» бесплатно

Известный блогер Евгений Савин недавно допустил ошибку, набирая текст. Вместо фразы «жечь файеры» экс-футболист написал в «Инстаграме» «чег фаевы». Простая, казалось бы, ошибка оказалась обсуждаемой – люди даже стали запускать соответствующий хэштег.

На днях Евгений Савин анонсировал просмотр в своём клубе «КраСава», за который некоторым людям придётся заплатить по 20 тысяч рублей. В комментариях один из пользователей спросил, можно ли будет за 20 тысяч рублей узнать, «кто конкретно чег фаевы», цитируя Савина с его же ошибкой. Блогер решил ответить этому человеку. Он написал, что задать вопрос можно будет бесплатно в лицо.

«Но боюсь, что подгузник понадобится. Вам», - добавил Савин.