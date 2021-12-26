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​Савин согласился объяснить, что такое «чег фаевы» бесплатно

26 Декабря 2021 • 11:41 Комментировать (1)

Известный блогер Евгений Савин недавно допустил ошибку, набирая текст. Вместо фразы «жечь файеры» экс-футболист написал в «Инстаграме» «чег фаевы». Простая, казалось бы, ошибка оказалась обсуждаемой – люди даже стали запускать соответствующий хэштег.

На днях Евгений Савин анонсировал просмотр в своём клубе «КраСава», за который некоторым людям придётся заплатить по 20 тысяч рублей. В комментариях один из пользователей спросил, можно ли будет за 20 тысяч рублей узнать, «кто конкретно чег фаевы», цитируя Савина с его же ошибкой. Блогер решил ответить этому человеку. Он написал, что задать вопрос можно будет бесплатно в лицо.

«Но боюсь, что подгузник понадобится. Вам», - добавил Савин.  


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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Савин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
26 Декабря 2021 в 13:50
блогер посчитал себя типа остроумным.... Но ответил в стиле Милки Боруховны и макцимки
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