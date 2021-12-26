​«Локомотив» нацелился на форварда из Чехии

«Локомотив» рассчитывает подписать нападающего в зимнее трансферное окно. По данным телеграм-канала «Ложа прессы», приоритетным вариантом для московского клуба является Ян Кухта из «Славии».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Яна Кухту в 4 миллиона евро. 24-летний футболист в сезоне 2021/2022 провёл за «Славию» 26 матчей во всех соревнованиях. В них форвард забил 12 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

Также в шорт-листе «железнодорожников» находятся Келвин Йебоа («Штурм»), Иван Сергеев («Крылья Советов») и Гамид Агаларов («Уфа»).

После первой части сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.