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​Мамаев сделал предложение своей девушке фото

26 Декабря 2021 • 10:12 Комментировать (1)

Футболист Павел Мамаев, который в зимнее трансферное окно сменит «Ростов» на «Химки», близок к тому, чтобы снова создать семью. Он сделал предложение своей девушке Надежде Санько. На это намекает публикация, которую девушка разместила на своей страничке в «Инстаграме".

 

Стоит напомнить, что весной Павел Мамаев развёлся. В браке с Аланой футболист провёл восемь лет.

В первой части сезона Павел Мамаев успел провести за «Ростов» шесть матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. О зимнем переходе игрока в «Химки» уже было объявлено. Мамаев отправляется в подмосковный клуб в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
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Комментарии (1)
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26 Декабря 2021 в 10:25
А с той что?С тюрьмы не дождалась?))Или в Химки не каждая хочет))
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