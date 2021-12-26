Футболист Павел Мамаев, который в зимнее трансферное окно сменит «Ростов» на «Химки», близок к тому, чтобы снова создать семью. Он сделал предложение своей девушке Надежде Санько. На это намекает публикация, которую девушка разместила на своей страничке в «Инстаграме".

Стоит напомнить, что весной Павел Мамаев развёлся. В браке с Аланой футболист провёл восемь лет.

В первой части сезона Павел Мамаев успел провести за «Ростов» шесть матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. О зимнем переходе игрока в «Химки» уже было объявлено. Мамаев отправляется в подмосковный клуб в статусе свободного агента.