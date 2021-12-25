Форвард «Сочи» Маттео Кассьерра спустя полгода после прихода в команду Владимира Федотова может уехать в американскую МЛС, а также имеет варианты с продолжением карьеры в Шотландии.

Агент игрока Хельмут Венин прокомментировал эту информацию в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву: «Не тот тип игрока и человека, с которым бы я хотел работать. Не знаю, что у него с будущим, но это не самый профессиональный игрок».

Таким образом, Венин дал понять, что его сотрудничество с колумбийцем под вопросом.

Прошлым летом Кассьерра подписал с «Сочи» контракт по схеме «2+1». В 11 матчах РПЛ на его счету 8 голов.