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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кассьерры обвинил игрока в непрофессионализме эксклюзив

25 Декабря 2021 • 23:59 Комментировать

Форвард «Сочи» Маттео Кассьерра спустя полгода после прихода в команду Владимира Федотова может уехать в американскую МЛС, а также имеет варианты с продолжением карьеры в Шотландии.

Агент игрока Хельмут Венин прокомментировал эту информацию в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву: «Не тот тип игрока и человека, с которым бы я хотел работать. Не знаю, что у него с будущим, но это не самый профессиональный игрок».

Таким образом, Венин дал понять, что его сотрудничество с колумбийцем под вопросом.

Прошлым летом Кассьерра подписал с «Сочи» контракт по схеме «2+1». В 11 матчах РПЛ на его счету 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Хельмут Венин Маттео Кассьерра
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