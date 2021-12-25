Клубы АПЛ и Серии А интересуются защитником ЦСКА

Центральный защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Metaratings.ru.

Источник сообщает, что в услугах 22-летнего россиянина заинтересованы клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Названия потенциальных покупателей пока не уточняются.

Что касается позиции ЦСКА, то «армейцы» не планируют продавать игрока в ближайшем будущем. Однако хорошее предложение может изменить решение руководства клуба.

Дивеев связан контрактом с москвичами до июня 2024 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет пять миллионов евро.