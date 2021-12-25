Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА

Бывший футболист национальной сборной России и московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил о готовности занять пост наставника «армейского» коллектива. Об этом специалист рассказал в беседе с журналистом «РБ Спорт».

«Готов ли я возглавить ЦСКА? Конечно. Такие предложения не поступают каждый день. Тем более это мой клуб», - сказал тренер.

Кузнецов имеет опыт работы в «Нижнем Новгороде» и казанском «Рубине».

В настоящий момент пост рулевого ЦСКА занимает Алексей Березуцкий. Под его руководством команда ушла на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.