В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»

В «Сочи» прокомментировали слухи о возможном уходе защитника Эмануэля Мамманы. Ранее СМИ сообщили, что аргентинского игрока хочет подписать «Ривер Плейт». Эту информацию опроверг гендиректор южан Дмитрий Рубашко.

«Не понимаю, откуда у вас эта информация. У него полгода еще контракт. Трансферные вещи не обсуждаем», - передает слова руководителя Sport24.

Маммана выступает за сочинский коллектив на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит петербургскому «Зениту».

25-летний аргентинец провел в текущем сезоне чемпионата России всего четыре встречи.