Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака»

Состоялась судебное разбирательство по делу об избиении экс-директора московского «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, суд приговорил Жафяра Боровкова, нанесшего травмы функционеру, к двух годам условного срока.

Напомним, в ходе драки Фетисов получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Он провел в больнице около двух недель, после чего был выписан.

Добавим, что Фетисов занимал руководящую должность в столичном клубе с июня 2020 по июль 2021 года.