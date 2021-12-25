Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака»

25 Декабря 2021 • 14:32 Комментировать (1)

Состоялась судебное разбирательство по делу об избиении экс-директора московского «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, суд приговорил Жафяра Боровкова, нанесшего травмы функционеру, к двух годам условного срока.

Напомним, в ходе драки Фетисов получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Он провел в больнице около двух недель, после чего был выписан.

Добавим, что Фетисов занимал руководящую должность в столичном клубе с июня 2020 по июль 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Фетисов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
25 Декабря 2021 в 16:30
Кокорин еле погладил чинуша, уехал в тюрьму сидеть. Тут отправили в госпиталь на две недели и условной отделался. Россия страна контрастов. Чем легче проступок тем выше срок.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
16:09 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА
15:44 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити
14:32 · Россия. Премьер-лига
Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака» 1
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова
12:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год 2
12:24 · Россия. Премьер-лига
Боярский категорично высказался по поводу введения паспорта болельщика 3
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фукс останется в ЦСКА» 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил шансы «Динамо» опередить «Зенит» в чемпионской гонке 1
09:55 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Пруцева в «Спартак» 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Ривер Плейт» хочет подписать игрока «Зенита» 2
24 Декабря
21:22 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин и Мамаев встретились на отдыхе 3 фото
Все новости
Рекомендуем