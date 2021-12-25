Страж ворот «Ростова» Максим Рудаков продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. 25-летний голкипер на правах аренды будет выступать за «Хонку». Об этом рапортует пресс-служба «жёлто-синих». «Ростов» пожелал вратарю успешных выступлений в составе финского коллектива.

Новая команда Рудакова занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Финляндии.

В сезоне-2021/2022 Максим принял участие лишь в одном поединке «Ростова».

Стоит отметить, что российский вратарь имеет опыт выступлений в финском чемпионате. В сезоне-2018/2019 Рудаков на правах аренды играл за клуб ХИК.