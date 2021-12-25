Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально

25 Декабря 2021 • 13:21 Комментировать

Страж ворот «Ростова» Максим Рудаков продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. 25-летний голкипер на правах аренды будет выступать за «Хонку». Об этом рапортует пресс-служба «жёлто-синих». «Ростов» пожелал вратарю успешных выступлений в составе финского коллектива.

Новая команда Рудакова занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Финляндии.

В сезоне-2021/2022 Максим принял участие лишь в одном поединке «Ростова».

Стоит отметить, что российский вратарь имеет опыт выступлений в финском чемпионате. В сезоне-2018/2019 Рудаков на правах аренды играл за клуб ХИК.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хонка Максим Рудаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
16:09 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА
15:44 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити
14:32 · Россия. Премьер-лига
Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака» 2
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова
12:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год 2
12:24 · Россия. Премьер-лига
Боярский категорично высказался по поводу введения паспорта болельщика 3
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фукс останется в ЦСКА» 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил шансы «Динамо» опередить «Зенит» в чемпионской гонке 1
09:55 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Пруцева в «Спартак» 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Ривер Плейт» хочет подписать игрока «Зенита» 2
24 Декабря
21:22 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин и Мамаев встретились на отдыхе 3 фото
Все новости
Рекомендуем