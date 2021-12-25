«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова

Экс-защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков находится в сфере интересов подмосковных «Химок». Об этом в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» поведал представитель клуба Роман Терюшков.

Он заявил, что «Химки» рассматривают кандидатуру Жиркова в качестве усиления команды. Но при этом никакой конкретики в переговорах пока нет, подчеркнул Терюшков.

«Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение», - сказал представитель «Химок».

Жирков находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» в июне текущего года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Нижнего Новгорода».