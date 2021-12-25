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Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы

25 Декабря 2021 • 12:41 Комментировать

Защитник Станислав Магкеев, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», поедет с командой на зимние тренировочные сборы. Об этом поведал его агент Александр Клюев.

«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию», - приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».

Напомним, что в сентябре у Магкеева был диагностирован разрыв крестообразных связок.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл семь матчей в Премьер-лиге и получил желтую карточку.

По итогам 18 туров «железнодорожники» занимают шестое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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