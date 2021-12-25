Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год

Московский «Спартак» может получить дополнительное финансирование от эмиратского фонда Mubadala Investment Company. Арабы намерены приобрести часть акций «красно-белых».

Согласно данным Metaratings.ru, фонд готов выделять российскому клубу порядка 25-30 миллионов евро в год. Более подробная информация о финансировании будет известна, когда стороны перейдут в продвинутую фазу переговорного процесса.

В текущем сезоне «Спартак» неудачно выступает в российской Премьер-лиге. Команда набрала 23 очка после 18 туров и располагается лишь на девятой строчке в таблице.