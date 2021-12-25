Боярский категорично высказался по поводу введения паспорта болельщика

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился своим мнением касательно введения Fan ID. Боярский считает, из-за этой инициативы станет меньше зрителей на стадионах.

«Я категорически против паспорта болельщика. Fan ID понизит посещаемость матчей и затруднит проход на стадион. Не собираюсь делать себе этот паспорт», - рассказал Боярский в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В российском чемпионате наступила двухмесячная зимняя пауза. По итогам 18 туров лидером Премьер-лиги является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака опережает идущее вторым «Динамо» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Сочи».