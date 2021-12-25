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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский категорично высказался по поводу введения паспорта болельщика

25 Декабря 2021 • 12:24 Комментировать (2)

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился своим мнением касательно введения Fan ID. Боярский считает, из-за этой инициативы станет меньше зрителей на стадионах.

«Я категорически против паспорта болельщика. Fan ID понизит посещаемость матчей и затруднит проход на стадион. Не собираюсь делать себе этот паспорт», - рассказал Боярский в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В российском чемпионате наступила двухмесячная зимняя пауза. По итогам 18 туров лидером Премьер-лиги является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака опережает идущее вторым «Динамо» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
25 Декабря 2021 в 12:36
ай зачем ему - иди.. у него шляпа и есмь ентоц самый иди.. )))
id152079006
25 Декабря 2021 в 12:27
Раз в пятилетку и шляпа дело говорит!!!
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