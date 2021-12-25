Агент: «Фукс останется в ЦСКА»

Футбольный агент Стефано Кастанья, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Бруно Фукса, высказался о будущем своего клиента. Интерес к игроку якобы проявляет испанская «Сельта».

«Аренда в «Сельту»? Нет, Бруно останется в ЦСКА», - приводит слова агента Metaratings.ru.

22-летний бразильский защитник пополнил ряды «армейского» клуба летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Бруно сыграл всего две встречи, в которых получил одну желтую карточку.

На зимнюю паузу в РПЛ ЦСКА ушел на четвертом месте.