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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Фукс останется в ЦСКА»

25 Декабря 2021 • 11:53 Комментировать (1)

Футбольный агент Стефано Кастанья, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Бруно Фукса, высказался о будущем своего клиента. Интерес к игроку якобы проявляет испанская «Сельта».

«Аренда в «Сельту»? Нет, Бруно останется в ЦСКА», - приводит слова агента Metaratings.ru.

22-летний бразильский защитник пополнил ряды «армейского» клуба летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Бруно сыграл всего две встречи, в которых получил одну желтую карточку.

На зимнюю паузу в РПЛ ЦСКА ушел на четвертом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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