Бубнов оценил шансы «Динамо» опередить «Зенит» в чемпионской гонке

Экс-защитник столичного «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в российской Премьер-лиге. По итогам первой части сезона есть два явных фаворита на трофей – московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

«Динамо» может стать чемпионом, только если «Зенит» сам упустит победу. Такое возможно, ведь петербуржцам предстоит играть в еврокубках», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Эксперт отметил, что подопечные Сергея Семака неудачно выступали в матчах местного чемпионата как раз после поединков в еврокубках.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, опережая «Динамо» на два балла.