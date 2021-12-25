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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта сумма трансфера Пруцева в «Спартак»

25 Декабря 2021 • 09:55 Комментировать

Московский «Спартак» близок к подписанию полузащитника Данилы Пруцева, выступающего за самарские «Крылья Советов». Стала известна сумма, которую заплатит руководство «красно-белых» за футболиста.

Согласно сведениям «РБ Спорт», трансфер Пруцева обойдется столичному клубу в 75 миллионов рублей. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте с «Крыльями». Также «Спартаку» придется выплатить комиссию агентам.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 21-летний хавбек провел 17 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.

На зимний перерыв в чемпионате «Спартак» ушел на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данила Пруцев
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