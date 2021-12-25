«Ривер Плейт» хочет подписать игрока «Зенита»

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана, выступающий в аренде за «Сочи», может вернуться к себе на родину. Об этом сообщается на страницах Tyc Sports.

По сведениям журналистов, 25-летнему игроку больше не хочется выступать в России, и он рассматривает вариант с переездом в Аргентину. Интерес к футболисту проявляет «Ривер Плейт».

Правами на Эмануэля владеет петербургский «Зенит». Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета следующего года.

Маммана выступает в российском чемпионате с 2017 года. В текущем сезоне он провел четыре поединка в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.