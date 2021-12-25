Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал введение системы Fan ID для посещения спортивных мероприятий.

«Я держу позицию ни за, ни против. У нас всё становится автоматизированным. Скоро будем выходить из дома, и нас будут штрафовать, потому что вышел не с той ноги или делал широкие шаги. Я вот сколько слушаю про введение Fan ID, не слышал, чтобы кто-то объяснил аргумент, почему они хотят вводить его. Что они хотят этим сделать? Понятно, что правонарушителя с Fan ID будет найти проще, хотя у нас и так камер много. В этом есть положительный момент, что личности нарушителей будут вычислены.

Если мы говорим про пример чемпионата мира, то там неизбежен был Fan ID. Всё прошло удачно. Тут по идее может быть также, но ведь многие не хотят. Вот фанаты «Зенита» уже отказались от оформления. Если фанаты других клубов тоже откажутся, то вполне могут отменить этот закон. Фанаты тоже хотят выслушать аргументы. Ведь им, получается, будут что-то запрещать. Тут двоякая ситуация, прав никто не будет. Половина всё равно будет за, а другая половина будет против. Правильного ответа на данный момент нет.

В какой-то степени это можно сравнить с ситуацией с камерами на дорогах. Я еду с навигатором, который практически каждые тридцать секунд предупреждает о камере. Скоро уже камеру в машине сделают. Раньше без этого всего жили. Сейчас так же все бьются, очень много аварий вижу на дорогах. Бьются же не от наличия камер, а от того, что ездить не умеют. Так же и на стадионе будет. Половина есть нормальные люди, которые придут болеть, а вторая половина будет махать и матом ругаться. И Fan ID их не остановит. Посмотрим, что будет дальше. Но пока двоякое ощущение», - сказал Мостовой.