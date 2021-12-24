Известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретились на отдыхе в Дубае. Соответствующее фото было опубликовано на страничке нападающего «Фиорентины» в «Инстаграме».

Напомним, что на днях было объявлено о переходе Павла Мамаева в «Химки». Подмосковный клуб интересуется и Александром Кокориным, у которого плохо идут дела в «Фиорентине». За одиннадцать месяцев российский форвард провёл в Италии только девять матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием.

Несколько лет назад посиделки Александра Кокорина и Павла Мамаева в большой компании завершились несколькими драками. Какое-то время футболисты провели в тюрьме.