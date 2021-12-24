Близится Новый год, и футбольные клубы в настоящий момент состязаются не на футбольных полях, а на уровне медиа. «Уфа» вот показала свой новогодний клип, за просмотром которого у фанатов наверняка появится праздничное настроение. На видео футболисты поют известную песню группы «Дискотека Авария». Стоит сказать, что в съёмках клипа поучаствовал даже генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, который продолжает «воевать» с Леонидом Федуном и «Спартаком».

Отметим, что «Уфа» после первой части сезона располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.