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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» показала новогодний клип, Газизов тоже поучаствовал видео

24 Декабря 2021 • 20:15 Комментировать

Близится Новый год, и футбольные клубы в настоящий момент состязаются не на футбольных полях, а на уровне медиа. «Уфа» вот показала свой новогодний клип, за просмотром которого у фанатов наверняка появится праздничное настроение. На видео футболисты поют известную песню группы «Дискотека Авария». Стоит сказать, что в съёмках клипа поучаствовал даже генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, который продолжает «воевать» с Леонидом Федуном и «Спартаком».

Отметим, что «Уфа» после первой части сезона располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа
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