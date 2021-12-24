В главных слухах недели вы узнаете о том, где может продолжить карьеру Фёдор Смолов, какой звёздный футболист может прописаться в «Барселоне», и как Лионель Месси стал агентом влияния в «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Смолов снова будет играть в Испании

В зимнее трансферное окно Фёдор Смолов может сменить клубную прописку. Поговаривают, что «Локомотив» готов продать нападающего за 3 миллиона евро. Судя по появляющимся слухам, спрос на Смолова действительно есть. Сообщалось об интересе к форварду из Испании, правда, без упоминания конкретного клуба. Стоит сказать, что в этой стране Смолов уже выступал, защищая цвета «Сельты» на правах аренды.

Также появлялась информация о том, что Смоловым интересуется один из клубов американской МЛС.

Камоцци передумал уходить из «Спартака»

На днях появилась информация о том, что Франко Камоцци, являющийся советником Заремы Салиховой, покидает «Спартак». Аналитик поспешил развеять слухи, назвав их неправдивыми. Говорят, что Камоцци действительно планировал уходить из «Спартака», но затем передумал. Своё решение итальянец изменил после беседы с владельцем клуба Леонидом Федуном. Последний якобы убедил Франко в том, что вся спортивная работа «красно-белых» будет идти через него.

«Барселона» подпишет суперзвезду

Неделя оказалась богатой на слухи о будущем Эрлинга Холанна. Сообщалось, что «Боруссия» рассчитывает сохранить норвежца в своих рядах ещё хотя бы на сезон и готова удвоить его оклад. Проскакивала информация о намерении «Ливерпуля» включиться в гонку за Холанном, а также о готовности «Манчестер Сити» раскошелиться на норвежца. Но главный слух последних дней по поводу Холанна прозвучал в Испании. Там рассказали, что сам нападающий предпочитает перейти в «Барселону». Любопытно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта поднял большой палец вверх, когда его попросили оценить возможность перехода Холанна, учитывая финансовую ситуацию.

Зидан позовёт Бензема в «ПСЖ»

Слухи о том, что Маурисио Почеттино может уйти из «ПСЖ», начали появляться уже достаточно давно. Боссы французского гранда якобы сомневаются в том, что аргентинец сможет добиться больших успехов даже с таким составом. На неделе в СМИ писали о возможном назначении главным тренером «ПСЖ» Зинедина Зидана, который находится без клуба уже полгода. Сообщалось, что после назначения французский тренер постарается привести на «Парк де Пренс» Карима Бензема, с которым он работал в «Реале».

Месси стал агентом влияния

Лионель Месси стал агентом влияния в «ПСЖ», что, в принципе, свойственно игроку такого уровня и статуса. Во Франции на неделе рассказали о том, что после прихода Месси ситуация в раздевалке парижан изменилась. Неймар, который ранее много общался с Килианом Мбаппе, теперь больше общается с Месси. Из-за этого Мбаппе переметнулся в условную вторую группу игроков «ПСЖ», в основе которой находятся франкоязычные игроки. Ранее талантливый форвард больше контактировал с Неймаром в группе с испаноязычными и приближёнными к ним футболистами.