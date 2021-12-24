Зимний шоппинг в РПЛ: «Зениту» нужна замена Дзюбе, а «Спартаку» – защитник

Проанализировали составы российских топ-клубов, чтобы понять, как они проведут зимнее трансферное окно.

Через пару недель откроется зимнее трансферное окно и российские клубы будут искать себе усиление на весеннюю часть чемпионата. Мы проанализировали составы топовых команд, чтобы понять, на каких задачах им стоит сконцентрировать внимание.

«Зениту» нужен форвард и центральный защитник

Чтобы победить в чемпионате питерцам можно и не укреплять состав. Но впереди у команды Сергея Семака еще стыковые матчи за попадание в плей-офф Лиги Европы. Поэтому зимой флагману нашего футбола все же предстоит поработать над селекцией.

Первое, на что питерцам стоит обратить внимание – позиция центрального защитника. В клубе есть три хороших игрока этой зоны: Ловрен, Ракицкий и Чистяков. Но резерва считай, что нет. При этом не совсем понятно, что будет с контрактом Ракицкого следующим летом. Срок его действия истекает, а понимания относительно его продления пока нет. Кроме того, к игре Ловрена после травмы возникает все больше вопросов. Если зимой покупать «Зенит» никого не собирается, то неплохо было бы присмотреться к собственным резервам. Уже достаточно долго с главной командой тренируется девятнадцатилетний Данила Хотулев. Решится ли Семак на эксперименты в защите уже в этом сезоне?

Вторая зона, которую «Зениту» стоит укрепить – атака. В последнем туре против «Динамо» пришлось играть вообще без чистых форвардов. Травмы Дзюбы и Азмуна осиротили нападение. Более того, Азмун может покинуть команду уже этой зимой и практически наверняка покинет летом. С будущим Дзюбы тоже не все ясно – контракт истекает летом и не факт, что он будет продлен. Достаточно вспомнить, как освистывают Артёма даже питерские болельщики.

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Первый вариант в эту зону – Гамид Агаларов из «Уфы». Второй – поиск замены в Европе, а то и в Южной Америке. По слухам «Зенит» рассматривает варианты с подписанием Кабрала из «Базеля» и Юри Альберто из бразильского «Интернасьонала».

«Динамо» необходим качественный рывок

Состав московского «Динамо» выглядит очень ровно. На каждой позиции играют футболисты высокого по российским меркам уровня. Под каждым классным игроком есть резерв – чаще всего в виде молодого воспитанника клуба или опытного бойца из России или из-за границы. Но команде надо сделать еще шаг, чтобы всерьез претендовать и на чемпионство в РПЛ, и на успешную игру в еврокубках на следующий сезон.

Единственный вариант сделать этот шаг – еще больше повысить качество игроков на ключевых позициях. Это можно сделать в том числе благодаря росту внутри команды. Видно, что многие игроки еще не достигли своего предела и могут развиваться. При этом не исключено, что москвичи решатся на покупку парочки добротных футболистов из Европы. Идеально было бы изучить рынок, выгодно продать пару игроков из своей основы, на которых есть спрос, и приобрести парней еще более высокого уровня на их место. Покупать без продажи вряд ли стоит, чтобы не раздувать штат и зарплатную ведомость и не вносить сумятицу в атмосферу внутри коллектива.

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Еще один путь развития для «Динамо» – собственные кадры. Мы уже видим не только в основе, но и в лидерах клуба Захаряна и Тюкавина. Есть в московской команде интересный вариант и на левый фланг атаки. В дубле неплохо играет девятнадцатилетний Андрей Мазурин – 19 матчей, 9 голов и 6 результативных передач. Кажется, на предстоящих сборах он будет постучаться в основу.

«Сочи» надо решить проблемы в обороне

Из всех команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ больше «Сочи» пропустил только достаточно случайно оказавшийся здесь грозненский «Ахмат». Черноморский клуб использует схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями. При этом у сочинцев наблюдаются проблемы как в центре, так и на флангах. В центре приходится делать ставку на 27-летнего Игоря Юрганова, только летом выписанного из «Балтики». И это явно тот уровень, чтобы бороться за медали в РПЛ. Справа играют Кирилл Заика и Тимофей Маргасов, а слева – Сергей Терехов и периодически ссылаемый в дубль и молодежку Павел Шакуро.

Вариантов решения проблемы два. Первый – прикупить новых футболистов. Это дорого и проблематично. Для иностранцев места в команде уже не осталось, а качественные российские игроки стоят очень дорого. Где-где, а в «Сочи» умеют считать деньги. Второй вариант – найти кого-то в собственных резервах. На эту роль, например, подходят воспитанники «Спартака», которые сейчас выступают за сочинскую молодежку – братья Александр и Артем Мироновы. Оба могут сыграть на любом из флангов с острыми подключениями, так и в центре. При этом переведенный в молодежке с фланга в центральную зону Артем не просто закрепился в основе, но и стал капитаном команды.

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От спартаковский воспитанников – к зенитовским. Игру в обороне можно улучшить не только защитниками, но и качественным опорником. И такой как раз подрастает в резерве сочинцев – семнадцатилетний Максим Хачатрян. В дополнение к неплохим оборонительным навыкам, он еще и впереди пользу приносит – гол и аж пять результативных передач за молодежку в четырнадцати встречах.

ЦСКА нужен левый защитник

Самая слабая позиция в армейском клубе – левый защитник. Номинально в этом амплуа может играть только Георгий Щенников, который в последнее время получает все меньше игрового времени. Дальше – пусто.

Да, дыру залатать можно и Иваном Обляковым, и Кириллом Набабкиным. Но первый – игрок центра поля, причем очень креативный, которого не хотелось бы разменивать на позицию слева в обороне. Второй – 35-летний ветеран, которого периодически используют и слева, и справа, и даже в центре. Вряд ли эти варианты можно назвать идеальными для команды, которая ставит своей задачей борьбу за чемпионство.

Лучший выбор – поскрести по сусекам у себя в академии. Если там никого не найдется, придется выходить на трансферный рынок. По традиции армейцам лучше обратить внимание на недорогих молодых футболистов с большими перспективами. Жаль, что клуб, который приучил постоянно отыскивать алмазы, в последнее время подобными находками не балует своих болельщиков.

«Краснодару» требуется центральный защитник и форвард

«Быки» традиционно испытывают проблемы в центре обороны. Вот уже несколько лет южане толком не могут навести порядки именно на этой позиции. По-хорошему, «Краснодару» неплохо было бы приобрести сразу двух футболистов. Правда, не очень понятно, как их брать, ведь места под легионеров в команде заняты, а на российском рынке необходимого уровня футболисты уже разобраны топ-клубами. Можно поискать у себя в академии. Но в любом случае, это будет не сиюминутное решение проблемы, а работа на перспективу. Например, можно присмотреться к Владиславу Литвинову из дубля. Тем более, владелец клуба Сергей Галицкий всегда приветствует такие инициативы.

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Вторая позиция, которую «Краснодару» необходимо усилить хотя бы до конца сезона – центральный нападающий. В клубе есть бомбардир Джон Кордоба, но он получил травму и вряд ли сможет выйти на свой уровень к старту весенней стадии чемпионата России. Здесь идеально подошел бы вариант с арендой игрока хорошего европейского уровня на полгода. Второй вариант – покупка того же самого Гамида Агаларова и в будущем попытка совместить его с Кордобой в составе.

«Локомотиву» нужна стабильность

Состав железнодорожников – кот в мешке. В команде есть много футболистов, которых приобрели на перспективу только этим летом, но они пока не начали оправдывать ожиданий. Во многом это связано с чехардой в руководстве клуба – новые тренеры, новые топ-менеджеры, новые требования и ожидания. «Локомотиву» надо просто дать немного сыграться. Возможно, зимняя пауза и сборы с товарищескими матчами как раз пойдут на пользу. Только по итогам сезона можно будет сказать, какие именно позиции москвичам стоит укрепить. Пока все выглядит очень перспективно, но не более – не совсем надежно.

«Спартаку» необходим правый защитник

Главной проблемой «красно-белых», если не обращать внимания на ситуацию с тренером, с хаосом в руководстве, с протестами фанатов и прочую традиционно спартаковскую проблематику, является правый защитник. Как ни просил еще Руй Витория купить ему качественного игрока на это место, этого не произошло. Возможно, хотя бы к мнению Паоло Ваноли в клубе прислушаются. Если, конечно, нет никаких других показаний к присутствию в старте Николая Рассказова.

В перспективе «красно-белым» может потребоваться еще и поиск хорошего центрального защитника. Самюэль Жиго с большой долей вероятности уйдет из клуба летом – удержать его будет практически невозможно. Но прямо сейчас это не самая большая проблема для команды, которая завершила первую часть сезона на девятом месте.