Колосков – о Fan ID: «Я больше против, чем за»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательно принятого закона о Fan ID, согласно которому с лета 2022 года для посещения матчей российской Премьер-лиги будет необходим паспорт болельщика. Экс-чиновник подчеркнул негативные аспекты такого решения, усомнившись в эффективности подобных мер.

«В связи с введением Fan ID могут возникнуть проблемы с посещаемостью футбола. Не все готовы к тому, чтобы проходить эти лишние хлопоты с заполнением всяких бумаг, получением паспорта болельщика. У меня нет здесь четкой позиции: я больше против, чем за», - рассказал Колосков в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Также специалист посетовал на тот факт, что фанатам до сих пор не объяснили всю суть внедрения новой системы. Напомним, что закон уже в пятницу был одобрен на заседании Совета Федерации.