Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков – о Fan ID: «Я больше против, чем за»

24 Декабря 2021 • 14:07 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательно принятого закона о Fan ID, согласно которому с лета 2022 года для посещения матчей российской Премьер-лиги будет необходим паспорт болельщика. Экс-чиновник подчеркнул негативные аспекты такого решения, усомнившись в эффективности подобных мер.

«В связи с введением Fan ID могут возникнуть проблемы с посещаемостью футбола. Не все готовы к тому, чтобы проходить эти лишние хлопоты с заполнением всяких бумаг, получением паспорта болельщика. У меня нет здесь четкой позиции: я больше против, чем за», - рассказал Колосков в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Также специалист посетовал на тот факт, что фанатам до сих пор не объяснили всю суть внедрения новой системы. Напомним, что закон уже в пятницу был одобрен на заседании Совета Федерации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
15:31 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий на английском языке спел новогоднюю песню вместе с игроками «Рубина» видео
14:40 · Россия. Премьер-лига
Грозный сравнил Дзюбу с Лукаку 2
14:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о Fan ID: «Я больше против, чем за»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Голландии
13:31 · Россия. Премьер-лига
Петреску хочет возглавить российский клуб
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» получил послание от Холанна
13:23 · Россия. ФНЛ
Букмекерская компания PIN-UP.RU и ФК «Шинник» стали партнерами
12:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Подсрачниками гонял Дзюбу за длинный язык» 4
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Спартака» Николсона: «Цель Шамара - переход в более статусный клуб»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Газизов подтвердил интерес к Агаларову со стороны «Базеля»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины отреагировал на интерес «Зенита»
11:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Спартака»: «Расизм - не проблема для Николсона»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о смене тренера в «Спартаке»: «Будет потрачена куча денег, опять кто-то получит удовольствие» 1
23 Декабря
23:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о переходе норвежского хавбека Кнудсена 1 официально
Все новости
Рекомендуем