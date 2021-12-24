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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты имена двух потенциальных новичков «Спартака»

24 Декабря 2021 • 13:49 Комментировать (1)

Московский «Спартак» оформит еще два подписания этой зимой, утверждает «Спорт-экспресс».

Новичками «красно-белых» станут защитник «Тироля» Леон Классен и хавбек Данила Пруцев из самарских «Крыльев Советов». Переходы будут оформлены до старта первого тренировочного сбора. Также отмечается, что команду покинет один из легионеров.

Ранее столичный клуб усилил атакующую линию, купив у бельгийского «Шарлеруа» ямайца Шамара Николсона. С игроком подписан контракт до лета 2026 года.

По итогам первой части сезона подопечные Паоло Ваноли занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге Европы дела у «красно-белых» обстоят значительно лучше, команда пробилась в 1/8 финала турнира.

«Спартак» - о новом форварде: «Кошмар для защитников РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен Данила Пруцев
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Комментарии (1)
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Куляба
24 Декабря 2021 в 15:30
еще порция ноунеймов
Спартачи уже думают о том как из ФНЛ вернуться в РПЛ ???
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