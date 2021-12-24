Раскрыты имена двух потенциальных новичков «Спартака»

Московский «Спартак» оформит еще два подписания этой зимой, утверждает «Спорт-экспресс».

Новичками «красно-белых» станут защитник «Тироля» Леон Классен и хавбек Данила Пруцев из самарских «Крыльев Советов». Переходы будут оформлены до старта первого тренировочного сбора. Также отмечается, что команду покинет один из легионеров.

Ранее столичный клуб усилил атакующую линию, купив у бельгийского «Шарлеруа» ямайца Шамара Николсона. С игроком подписан контракт до лета 2026 года.

По итогам первой части сезона подопечные Паоло Ваноли занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге Европы дела у «красно-белых» обстоят значительно лучше, команда пробилась в 1/8 финала турнира.

«Спартак» - о новом форварде: «Кошмар для защитников РПЛ»