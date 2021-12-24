Петреску хочет возглавить российский клуб

Румынский специалист Дан Петреску, известный по работе в краснодарской «Кубани» и московском «Динамо», хотел бы вернуться в российский чемпионат. Об этом в разговоре со Sport24 рассказал его агент Николай Парнэу.

«Петреску хочет вернуться в Россию. Он не все высказал в плане тренерской работы здесь. Дан готов возглавить клуб любой российской лиги», - сказал представитель тренера.

В настоящий момент Петреску занимает пост рулевого «ЧФР Клужа». Согласно условиям трудового соглашения, тренер имеет право расторгнуть действующий контракт, если получит предложение от другого клуба.