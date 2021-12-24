«Краснодар» получил послание от Холанна

Звездный форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал трансфер своего соотечественника Эрика Ботхейма в РПЛ. Контракт с норвежским футболистом подписал «Краснодар».

«Эрик, поздравляю! «Краснодар», береги его», - гласит сообщение Эрлинга в сторис «Инстаграма».

Недавно «быки» объявили о подписании Ботхейма. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В уходящем году Эрик принял участие в 46 поединках, в которых отметился 22 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Предыдущим его клубом был норвежский «Будё-Глимт».