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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» получил послание от Холанна

24 Декабря 2021 • 13:23 Комментировать

Звездный форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал трансфер своего соотечественника Эрика Ботхейма в РПЛ. Контракт с норвежским футболистом подписал «Краснодар».

«Эрик, поздравляю! «Краснодар», береги его», - гласит сообщение Эрлинга в сторис «Инстаграма».

Недавно «быки» объявили о подписании Ботхейма. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В уходящем году Эрик принял участие в 46 поединках, в которых отметился 22 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Предыдущим его клубом был норвежский «Будё-Глимт».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эрлинг Холанн Эрик Ботхейм
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