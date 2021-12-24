Экс-вратарь «Спартака» Хомич: «Подсрачниками гонял Дзюбу за длинный язык»

Российский голкипер Дмитрий Хомич, поигравший за владикавказскую «Аланию», московский «Спартак» и «Химки», рассказал о том, как «воспитывал» нападающего Артёма Дзюбу.

«Он боялся всего. Я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял за длинный язык. Не на того он нарвался», - передает слова Дмитрия Sports.ru.

В настоящий момент Хомич является свободным агентом. Последним местом работы 37-летнего вратаря был «СКА-Хабаровск».

В свою очередь Дзюба с 2015 года защищает цвета петербургского «Зенита». Контракт нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитан до окончания текущего сезона.