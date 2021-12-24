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Агент новичка «Спартака» Николсона: «Цель Шамара - переход в более статусный клуб»

24 Декабря 2021 • 11:57 Комментировать

Футбольный агент Кевин Коуэн, представляющий интересы новичка «Спартака» Шамара Николсона, высказался о цели своего клиента.

«У Шамар есть долгосрочная цель – он хочет перейти в более статусный клуб. Но пока мы не загадываем так далеко. Мы выбрали «Спартак», это хороший клуб. Он даст возможность Николсону проявить себя в Европе. Благодаря этому повысится его статус после бельгийского чемпионата», - передает слова Коуэна Star Sports.

Ямайский форвард перешел в «Спартак» из «Шарлеруа». С ним подписан контракт до 2026 года. Сумма сделки, по сведениям СМИ, составила порядка 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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