Газизов подтвердил интерес к Агаларову со стороны «Базеля»

В «Уфе» подтвердили интерес швейцарского «Базеля» к лучшему бомбардиру Премьер-лиги Гамиду Агаларову. Об этом в беседе с корреспондентом Sport24 рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Базель» действительно интересуется, но предложений не поступало ни от них, ни от других клубов», - передает слова функционера российская пресса.

21-летний нападающий принял участие в 18 поединках текущего розыгрыша чемпионата России. Агаларов отметился 13 забитыми мячами, три из которых – с пенальти.

Ранее в СМИ ходили слухи о потенциальном переходе Гамида в московское «Динамо».