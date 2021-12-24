Агент Медины отреагировал на интерес «Зенита»

Агент Густаво Гецци, который ведет дела хавбека «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, отреагировал на информацию об интересе со стороны петербургского «Зенита». В СМИ сообщалось, что российский топ-клуб готов приобрести футболиста за семь миллионов.

«Не знаю, откуда появилась информация. Со мной никто не связывался из «Зенита», - передает слова агента Sport24.

19-летний полузащитник провел в составе аргентинского гранда 39 поединков. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

В чемпионате России наступила зимняя пауза. По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка.