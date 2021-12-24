ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Московский ЦСКА наказан денежным штрафом за поведение своих фанатов во время поединка 16-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (0:2).

«Армейский» клуб признан виновным в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении спортивного мероприятия. Во время поединка, состоявшегося на стадионе «ВЭБ Арена», местные болельщики использовали пиротехнику.

За это нарушение ЦСКА был наказан административным штрафом в размере 100 тысяч рублей, передает Sport24.

РПЛ ушла на зимний перерыв. «Армейцы» завершили первую часть сезона на четвертом месте в таблице.