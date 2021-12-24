Агент новичка «Спартака»: «Расизм - не проблема для Николсона»

Ямайский форвард Шамар Николсон, пополнивший ряды московского «Спартака», не боится проявлений расизма в свой адрес. Об этом поведал его представитель Кевин Коуэн.

«С расизмом можно столкнуться в любой стране мира. Поэтому мы не обращаем на это внимания. Ни я, ни Шамар не беспокоимся по этому поводу. Для нас это не проблема», - цитирует агента Star Sports.

Напомним, что до переезда в Россию Николсон выступал за бельгийский клуб «Шарлеруа». Шамар подписал со «Спартаком» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Ямаец – форвард таранного типа. Он приобретен для конкуренции с Александром Соболевым.