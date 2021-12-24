Мостовой - о смене тренера в «Спартаке»: «Будет потрачена куча денег, опять кто-то получит удовольствие»

Экс-футболист национальной команды России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу смены главного тренера в московском «Спартаке». Вместо португальца Руя Витории работать с командой будет итальянский специалист Паоло Ваноли. Контракт между «красно-белыми» и новым тренером рассчитан до лета 2023 года.

«Ваноли - новый человек. Сейчас будет потрачена куча денег. Вон, уже приобрели нападающего. Опять кто-то будет получать удовольствие», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

На днях столичный клуб оформил первый зимний трансфер. Ряды «народной команды» пополнил ямайский нападающий Шамар Николсон. По данным СМИ, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро.

Первую половину сезона в РПЛ «Спартак» завершил на девятой позиции. В Лиге Европы команда выступила намного успешнее, пробившись в 1/8 финала с первого места в группе.