В своих социальных сетях «Ростов» объявил о новом подписании клуба. Ряды команды пополнил норвежский полузащитник «Лиллестрёма» Магнус Кнудсен.

Пресс-служба ростовчан сообщает, что контракт с 20-летним футболистом подписан на четыре с половиной года. Также отмечается, что Кнудсен является представителем молодежной сборной Норвегии.

Что касается его выступлений в местном чемпионате, то в 2021 году он 33 раза выходил на поле в составе «Лиллестрёма», отметившись тремя результативными передачами. Согласно неофициальным данным, трансфер обошелся «Ростову» почти в один миллион евро.