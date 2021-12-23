«В СССР было лучше»: Канчельскис определил главное зло в российском футболе

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением касательно того, почему российский футбол пока так и не может по уровню приблизиться к ведущим странам Европы. Эксперт считает, что во всем виноваты местные чиновники и спортивные деятели.

«К сожалению, российский футбол упал в глубокую яму. Почему? Потому что в наших клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами. Они — главное зло российского футбола! В СССР были другие понятия и традиции — поэтому и результат был лучше», - прокомментировал Канчельскис в интервью «РБ Спорт».

Интересно, что специалист отказался называть конкретные имена. Помимо этого, он выразил надежду на улучшение ситуации в будущем, если все будут трудиться над одной поставленной целью.