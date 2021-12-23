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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что Дзюба сильнее других форвардов сборной России

23 Декабря 2021 • 20:42 Комментировать (2)

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который изъявил желание вернуться в национальную сборную России. Эксперт считает, что подобная инициатива футболиста является вполне логичной.

«Артём умеет играть, и он, конечно, способнее, чем все остальные кандидаты в национальную команду, которые сейчас в распоряжении Карпина», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

При этом, он подчеркнул, что форварду еще необходимо доказать свою готовность. По его словам, тренерский штаб сборной должен быть уверен в физическом состоянии лидера питерского клуба. «Просто Дзюба сдал в объеме движения», - подытожил Орлов свою речь.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Орлов Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
23 Декабря 2021 в 21:35
Минут на 20-25 Дзюбы хватит, а остальное время ходит пешком. Звезда утратила желание работать на тренировках.
jUMPER
23 Декабря 2021 в 21:09
ай...фсё правильна...))) леф самый сильный в рэпэл..но толка нимнога пастарел...)))
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