Орлов считает, что Дзюба сильнее других форвардов сборной России

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который изъявил желание вернуться в национальную сборную России. Эксперт считает, что подобная инициатива футболиста является вполне логичной.

«Артём умеет играть, и он, конечно, способнее, чем все остальные кандидаты в национальную команду, которые сейчас в распоряжении Карпина», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

При этом, он подчеркнул, что форварду еще необходимо доказать свою готовность. По его словам, тренерский штаб сборной должен быть уверен в физическом состоянии лидера питерского клуба. «Просто Дзюба сдал в объеме движения», - подытожил Орлов свою речь.