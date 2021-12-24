Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» ярко усилил атаку, «Локо» - оборону, а «Химки» подписали Мамаева и ждут Кокорина: трансферы и слухи недели

24 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать

 Главные новости о возможных и состоявшихся переходах

Всего неделя осталась до нового года, то есть, до официального открытия траснферного рынка. А событий и сейчас с избытком. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошлую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Экзотическое усиление «Спартака»

Довольно неожиданным трансфером разразился московский «Спартак». Конечно, к нападению было много вопросов, но всё-таки линию, где играют Соболев, Промес, Понсе и Ларссон меньше всего нуждалась в укреплении. Но именно её и укрепили. Да, как экзотично. 24-летний форвард «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамар Николсон перебрался в Москву. Вряд ли вы о таком слышали ранее, но на территории бельгийского чемпионата – фигура заметная. «Шарлеруа» стал одним из сильнейших клубов Бельгии за последние годы, а Николсон очень многое сделал для этого.

Embed from Getty Images

Первую половину нового сезона Шамар провёл крайне результативно. За 18 матчей – 13 голов и 5 результативных передач. Главный форвард «Шарлеруа», без сомнений. Важную роль играет Николсон и в сборной. За Ямайку он провёл 29 матчей, забил 10 голов. Неплохо пошумел на последнем Кубке КОНКАКАФ, когда ямайцы дошли до полуфинала, уступив только США. Кстати, Николсон отличился в том матче – 1:3.

Рангник ушёл, Цорн работает

Довольный Томас Цорн позирует с футболистом, подписанным для московского клуба. Совсем недавно эта ситуация была актуальна для «Спартака», а теперь – это данность «Локомотива». Да, Ральф Рангник ушёл, но дело его (ставленники его) живёт. Маркус Гисдоль тренирует (пусть и без особых успехов), а Томас Цорн делает закупки, КПД которых пока сложно оценить.

Зато можно резюмировать, что «Локомотив» подписал украинского защитника Марка Мампасси. Не просто подписал, а заплатил «Шахтёру» 4 миллиона евро, что довольно много за 18-летнего футболиста, который на взрослом уровне всего-то провёл полсезона за «Мариуполь». 16 матчей и 1 голевая передача в УПЛ подарили Марку путёвку в РПЛ. Мампасси называют очень талантливым защитником, но пока сказать что-то конкретное невозможно. Селекционеры «Локомотива» уверяют, что выиграли спор за Марка у «Зенита» и «Динамо».

Ждём объявления ещё одного «железнодорожного» трансфера. Дослужившийся до вызова в сборную России Арсен Адамов продолжит карьеру в «Локомотиве», уверял даже дедушка футболиста. Эту информацию потом опровергли, но инсайдеры трубят, что Арсен уже дал согласие и осталось только утрясти сумму трансфера. В этом сезоне 22-летний Адамов сыграл 19 матчей за «Урал», забив 1 гол. Статистика очень похожа на Мампасси, кажется, мы понимаем, по какому принципу работают скауты «Локомотива».

Новое путешествие Мамаева и возможное объединение суперсвязки

«Химки», на последнем месте завершившие первую часть чемпионата, собрали именитую полузащиту. В пару к Денису Глушакову подписан Павел Мамаев, совсем заскучавший в «Ростове». Постоянные травмы практически не позволили полузащитнику появляться на поле в 2021-м году, больше мы видели Мамаева в разножанровых ток-шок. Павел провёл 6 неполных матчей за «Ростов» в этом сезоне, проиграл конкуренцию и вернулся в Москву. Точнее, в Подмосковье. Мамаев будет спасать от вылета «Химки», трансфер уже подтвердило руководство «красно-чёрных».

Embed from Getty Images

Реклама


А позже руководители подмосковной команды сделали прям мощное заявление. Интересуемся Кокориным и Жирковым, сказал член наблюдательного совета Роман Терюшков. Понятно, что подписать Александра – задача для «Химок» практически нереальная, но даже в мыслях воссоединение «связки» Кокорин – Мамаев выглядит опасно. «Фиорентина» не собирается бесплатно отпускать Александра, ещё и зарплата у него непомерная. Возможно, «Химки» ещё смогут отговорить Жиркова завершить карьеру, но разговор о трансфере Кокорина после Мамаева выглядят как банальный пиар-ход.

Европейские чемпионаты

«Аталанта» назвала цену Миранчука

Алексей Миранчук наконец-то вышел в стартовом составе и даже забил, но новостей о его уходе стало только больше. Итальянская пресса уверяет, что «Аталанта» выставила ценник на россиянина – 16 млн евро. Такие цифры пока отпугивают претендентов, главный из которых «Дженоа» Андрея Шевченко. Украинский тренер смазал дебют в Серии А, поэтому команде необходимо срочное усиление атакующей линии. Но первым вариантом для генуэзцев остаётся аренда Саму Кастильехо у «Милана», Алексей Миранчук – дороговат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Кокорин Павел Мамаев Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
11:46 · Россия. Премьер-лига
Газизов подтвердил интерес к Агаларову со стороны «Базеля»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины отреагировал на интерес «Зенита»
11:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Спартака»: «Расизм - не проблема для Николсона»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о смене тренера в «Спартаке»: «Будет потрачена куча денег, опять кто-то получит удовольствие»
23 Декабря
23:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о переходе норвежского хавбека Кнудсена 1 официально
23:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Самое тяжелое для Ваноли уже случилось – он прибыл в «Спартак» 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» вновь обратил своё внимание на полузащитника «Боки Хуниорс» - питерцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро 2
22:28 · Россия. Премьер-лига
Объединение болельщиков «Зенита» отказалось от оформления Fan ID 1
21:28 · Россия. Премьер-лига
Габулов займёт должность генерального директора «Химок»
21:05 · Россия. Премьер-лига
«В СССР было лучше»: Канчельскис определил главное зло в российском футболе 7
20:42 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что Дзюба сильнее других форвардов сборной России 4
20:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов – о «Локомотиве»: «Мне не очень нравится бригада немецких коммерсантов»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Богатый клуб АПЛ может перехватить Азмуна у «Лиона» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов попал на радар клуба из Европы
Все новости
Рекомендуем