​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов попал на радар клуба из Европы

Возглавляющий рейтинг бомбардиров Премьер-лиги форвард «Уфы» Гамид Агаларов попал в сферу интересов клуба из Европы. По данным sport24, речь идёт о швейцарском «Базеле». «Красно-синие» изучают рынок нападающих на случай ухода Артура Кабрала. Последнего слухи ранее связывали с питерским «Зенитом», причём агент игрока подтверждал интерес из северной столицы России.

Отмечается, что «Уфа» будет готова продать Гамида Агаларова в ближайшее трансферное окно при поступлении хорошего предложения.

В первой части сезона 21-летний Гамид Агаларов забил 13 голов в 18 матчах чемпионата.