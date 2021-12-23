​Уткин высказался о назначении Ваноли в «Спартаке»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу назначения Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».

Напомним, что Ваноли ранее самостоятельно в клубах не работал – он входил в штаб Антонио Конте.

«Мне эксперты сходятся в том, что Ваноли – это кот в мешке. Я не могу с этим согласиться. Кот в мешке – это неизвестный кот, который в мешке точно есть. А Ваноли – это так называемый кот Шредингера. Это когда вы видите перед собой коробку, а там может быть кот, а может и нет», - высказался Уткин в своей программе «Футбольный клуб» в YouTube.

Напомним, что Паоло Ваноли подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.