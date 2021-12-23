​Газизов: «Уверены, что «Уфа» останется в РПЛ»

На официальном сайте «Уфы» была размещена информация о том, что клуб посетил Руслан Хабибов, являющийся министром спорта Башкортостана. По итогам встречи были приведены слова генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова.

«Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в российской Премьер-лиге», - высказался Газизов.

После 18 сыгранных туров «Уфа» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть в зоне прямого вылета. Впрочем, ситуация в таблице достаточно плотная. От «Урала», располагающегося на 11-й строчке, уфимцы отстают всего на три очка.