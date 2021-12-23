«Динамо» рассказало о планах на зиму

На страницах клубного сайта московского «Динамо» была размещена информация о планах команды на зиму. Отпуск футболистов продлится до 10 января. Затем команда соберётся, пройдёт медицинское обследование и отправится в Катар. Первый сбор в Дохе пройдёт с 12 по 21 января.

Дальше «Динамо» проведёт ещё два сбора в Турции. Второй сбор начнётся 25 января и завершится 3 февраля, а третий пройдёт с 7 по 18 февраля.

На первом сборе «Динамо» проведёт один матч, на втором – три, а на третьем – пять. Имена соперников и даты матчей пока неизвестны.

Отметим, что после первой части сезона «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.