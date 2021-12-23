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​Агент высказался о возможности перехода в «Локомотив» Йебоа

23 Декабря 2021 • 16:21 Комментировать

Агент форварда «Штурма» Келвина Йебоа Стефано Кастанья высказался по поводу информации о том, что 21-летний игрок может усилить московский «Локомотив».

По словам агента, «Локомотив» не выходил на него. При этом Кастанья отметил, что Йебоа интересен ряду клубов.

«Могу сказать, что все клубы влюблены в него. Он может быть топ-игроком для «Локомотива», - высказался Кастанья для sport24.

Келвин Йебоа выступает за «Штурм» с февраля 2021 года. В сезоне 2021/2022 нападающий забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 28 матчах во всех турнирах. Эксперты портала transfermarkt оценивают Йебоа в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Штурм Келвин Йебоа
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