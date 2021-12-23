​Экс-игрок «Локомотива» высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе

Антон Коченков, который ранее был игроком московского «Локомотива», высказался по поводу конфликта между экс-тренером команды Юрием Сёминым и бывшим генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

По словам Коченкова, он не слышал, чтобы Кикнадзе заходил в комнаты к футболистам и настраивал их против Сёмина, как говорил тренер.

Также футболист рассказал, что Сёмин при футболистах не высказывался о руководителях клуба в негативном ключе.

«Сёмин не хотел, чтобы такие вещи касались команды», - высказался Коченков, давая интервью «Спорт-Экспрессу».

Юрий Сёмин ушёл из «Локомотива» в последний день мая 2020 года, а Василий Кикнадзе – через полгода.