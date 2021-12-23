​Два игрока «Зенита» претендуют на приз лучшему бразильскому футболисту в 2021 году

На сайте Sambafoot проходит голосование, через которое будет выбран лучший бразильский футболист в 2021 году. Речь идёт об игроках, выступающих за рубежом. Лучший получит премию Samba Gold.

В список из 30 претендентов попали два представителя «Зенита» - Малком и Клаудиньо. Также в списке можно выделить таких известных игроков, как Неймар, Роберто Фирмино, Маркиньос, Фернандиньо, Эдер Милитао, Алекс Сандро и других.

Ознакомиться с полным списком претендентов и оставить свой голос можно по ссылке.

Если брать сезон 2021/2022, то Малком забил 3 гола и отдал 7 голевых передач, а Клаудиньо записал на свой счёт 7 голов и 2 ассиста.