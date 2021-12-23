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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Это жуть»: Коченков рассказал о реалиях игры в низших лигах России

23 Декабря 2021 • 14:21 Комментировать (1)

Голкипер Антон Коченков, который с лета этого года защищает цвета тульского «Арсенала», высказался о реалиях выступлений в низших лигах России.

Коченков согласился с тем, что вторая лига является «жутью». Футболист опирается на свои воспоминания.

«Едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги», - вспомнил 34-летний футболист в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Коченкова, во второй лиге футболисты зарабатывали приблизительно от 30 до 40 тысяч рублей.  

В сезоне 2021/2022 Антон Коченков провёл 14 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 24 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Коченков Арсенал Тула
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
23 Декабря 2021 в 15:10
Едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.
Короче просто живёшь как 97% россиян. Просто жуть.
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