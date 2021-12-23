​«Это жуть»: Коченков рассказал о реалиях игры в низших лигах России

Голкипер Антон Коченков, который с лета этого года защищает цвета тульского «Арсенала», высказался о реалиях выступлений в низших лигах России.

Коченков согласился с тем, что вторая лига является «жутью». Футболист опирается на свои воспоминания.

«Едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги», - вспомнил 34-летний футболист в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Коченкова, во второй лиге футболисты зарабатывали приблизительно от 30 до 40 тысяч рублей.

В сезоне 2021/2022 Антон Коченков провёл 14 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 24 мяча.